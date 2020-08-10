Eşine adrese teslim kadro açan rektörün cezası kesildi!

YÖK, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.



YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yükseköğretim Genel Kurulunun 10.08.2020 tarihli toplantısında, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ hakkında Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporu görüşülmüş ve Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır."

NE OLMUŞTU ?

Eşini üniversitede yer alan enstitüde sekreter yapmasıyla gündeme gelen Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ aynı zamanda Personel Daire Başkanlığı kadrosunda ‘adrese teslim’ ilan açmıştı.

Kadroya kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi olan Derya Bağ alınmıştı. Yükseköğretim Kurumu'ndan (YÖK) yapılan açıklamada Rektör Hüseyin Bağ hakkında soruşturma açıldığı belirtilmişti. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünce 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için ilana çıkıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "İlanda özel şartların kişiye özel olarak belirlenerek rektörün eşini tarif eder şekilde olması nedeniyle; Yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleri ile bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen rektör hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ağustos tarihli talimatı ile Yükseköğretim Denetleme Kurulunca soruşturma yapılması uygun bulunmuştur" bilgisi verildi.

Yine aynı üniversitede 2017'de Bağ'ın eşinin enstitü sekreterliği görevine atanması konusunda, YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde üniversite tarafından yapılan işlemin geri çekildiği anımsatılan açıklamada, "Konuyu görüşmek üzere Yükseköğretim Genel Kurulu 10 Ağustos'ta toplanacak olup rektörün durumu bu toplantıda acil olarak değerlendirilecektir. YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz" vurgusu yapıldı.



