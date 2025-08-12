  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eşine söylediği sözler pahalıya patladı!

Eşine söylediği sözler pahalıya patladı: Hem tazminat, hem nafaka ödeyecek!

Eşine söylediği sözler pahalıya patladı: Hem tazminat, hem nafaka ödeyecek!
Güncelleme:

Yargıtay, bir boşanma davasında eşine hakaret eden kocayı kusurlu bularak, kadına maddi ve manevi tazminat ile nafaka ödenmesi yönündeki yerel mahkemenin kararını onadı.

Boşanma davası, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan çift arasında açıldı. Daha önceki boşanma talebi reddedilen davacı erkek, ortak hayatın yeniden kurulamadığını ileri sürerek 3 yıl sonra yeniden boşanma talebinde bulundu. Davalı kadın ise eşinin kendisine 'Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı' gibi ağır hakaretlerde bulunduğunu ve evden kovduğunu ileri sürerek davanın reddini talep etti. Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde ise aylık 10 bin TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile toplam 1 milyon TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

MAHKEME, ERKEĞİ TAM KUSURLU BULDU

Ereğli Aile Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme heyeti, erkeğin eşine ve ortak çocuğa karşı soğuk ve aşağılayıcı tutumlar sergilediği, hakaret ederek aile birliğinin temelini sarstığı tespitinde bulundu. Tanık ifadelerine göre, ortak çocuk üniversite kaydı için babasıyla gitmek isterken, erkeğin hakaret ederek, "Ben size bakmak zorunda değilim, kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Düşün yakamdan, defolun gidin evden" diyerek tepki gösterdiği, bunun üzerine kadın ve çocuğun ortak konutu terk etmek zorunda kaldığı aktarıldı. Toplum içinde erkeğin kadına 'Su sığırı, su merkebi, aptal, geri zekalı' gibi söylemlerde bulunarak davalıyı aşağıladığı da belirtildi. Mahkeme, davacı erkeği boşanmanın gerçekleşmesinde tam kusurlu bularak, 4 bin 500 TL yoksulluk nafakası ve kadın yararına 120 bin TL maddi, 120 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Erkeğin karara itirazı üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak istinaf başvurusunu reddetti. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi de temyiz incelemesi sonucunda, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa aykırılık bulunmadığını belirterek kararı onadı. Dairenin kararında, "Karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmaları, deliller, hukuk kuralları ve yargılama usulü açısından usul ve kanuna uygun olup, davacı erkek vekilinin temyiz itirazları kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir" denildi. 

DHA

text-ad
Etiketler yargıtay boşanma davası hakaret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türkiye'nin tescilli güzeli Hande Subaşı'nın ünlü iş insanıyla olan 6 yıllık ilişkisi bitti Türkiye'nin tescilli güzeli Hande Subaşı'nın ünlü iş insanıyla olan 6 yıllık ilişkisi bitti Emekliye çifte maaş promosyonu müjdesi: Bunu yapan 35 bin TL'yi alacak! Emekliye çifte maaş promosyonu müjdesi: Bunu yapan 35 bin TL'yi alacak! KHK ile alındıkları göreve geri dönenler için tazminat yolu açıldı! KHK ile alındıkları göreve geri dönenler için tazminat yolu açıldı! Sevilen lezzet Türkiye’ye geri döndü: Fiyatı ''yok artık'' dedirtti! Sevilen lezzet Türkiye’ye geri döndü: Fiyatı ''yok artık'' dedirtti! Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi: En düşük memur maaşı talebi de belli oldu Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği gün geldi: En düşük memur maaşı talebi de belli oldu Hava durumu raporu güncellendi: Bunaltıcı sıcaklara devam! Termometreler 40 dereceyi aşacak Hava durumu raporu güncellendi: Bunaltıcı sıcaklara devam! Termometreler 40 dereceyi aşacak İktidara yakın medyada ''Türkiyeli'' depremi: Yeni Şafak'taki köşesini bıraktı! İktidara yakın medyada ''Türkiyeli'' depremi: Yeni Şafak'taki köşesini bıraktı! Okulların açılmasına günler kala okul kıyafeti için piyasadan toplatma kararı verildi! Okulların açılmasına günler kala okul kıyafeti için piyasadan toplatma kararı verildi! Cesedi bidonun içinde çöplükte bulunan ''profesör'' cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı Cesedi bidonun içinde çöplükte bulunan ''profesör'' cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı CHP lideri Özel'den ''Erdoğan sonrası'' için çok konuşulacak ''TikTokçu Hakan'' iddiası! CHP lideri Özel'den ''Erdoğan sonrası'' için çok konuşulacak ''TikTokçu Hakan'' iddiası!
Çanakkale'deki orman yangının bıraktığı tahribat gün ağırınca ortaya çıktı Çanakkale'deki orman yangının bıraktığı tahribat gün ağırınca ortaya çıktı Kadın seri katil bu sefer yakalandı: 22 yılda tam 11 eşini öldürmüş Kadın seri katil bu sefer yakalandı: 22 yılda tam 11 eşini öldürmüş Türkiye'nin yok olmaya başlayan kültürel mirası kamerada Türkiye'nin yok olmaya başlayan kültürel mirası kamerada Gözü dönen 25 yaşındaki kadın bir bebeğini öldürdü, diğerini ise ağır yaraladı! Gözü dönen 25 yaşındaki kadın bir bebeğini öldürdü, diğerini ise ağır yaraladı! Film çekimi değil, gerçek! Trafik canavarı yolu bıraktı kaldırımda dehşet saçtı! Film çekimi değil, gerçek! Trafik canavarı yolu bıraktı kaldırımda dehşet saçtı! Fulya Öztürk, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u çileden çıkarınca, canlı yayında fırçayı yedi! Fulya Öztürk, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'u çileden çıkarınca, canlı yayında fırçayı yedi! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon öncesi sürpriz ayrılık Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yeni sezon öncesi sürpriz ayrılık Belediyenin hayvan barınağından kan donduran görüntüler! Belediyenin hayvan barınağından kan donduran görüntüler! Çanakkale'de orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişiye ulaşıldı! Çanakkale'de orman yangınlarında mahsur kalan 348 kişiye ulaşıldı! Türkiye'nin bir devi daha iflas bayrağını astı! Türkiye'nin bir devi daha iflas bayrağını astı!