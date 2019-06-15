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  3. 15 Haziran 2019 16:16

Eşini aldatan iş adamını akıllı saatindeki nabzı yakalattı

Bodrum'da yaşayan ünlü bir işadamının aldattığı eşine kolundaki akıllı saat yüzünden yakalandığı ortaya çıktı. Eşi şüphelendiği iş adamının akıllı saatinde nabzının 160'a çıktığını görünce aldatıldığını anladı.

Eşini aldatan iş adamını akıllı saatindeki nabzı yakalattı
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Ünlü iş adamlarının yasak aşkını akıllı saat ortaya çıkardı. Sabah gazetesinden Funda Karayel'in yazısında yer alan bilğiye göre iki olaydan ilki Bodrum'da, ikincisi ise yurt dışında yaşandı. Aldatma olaylarında, iki erkek akıllı saatleri yüzünden eşlerine yakalandı. İlk olayda aldatılan eş, seyahatten dönen kocasının saatindeki sağlık uygulamasından attığı adım sayısının gece 01.00'den sonra arttığını ve nabzının 160'a çıktığını görünce aldatıldığını anladı.

İkinci olay ise Bodrum'da yaşandı. Sporla ilgilenen adam, yaktığı kalorilerin ve nabzının raporunu tutuyordu ancak eşinin bunu inceleyeceğini hesaba katmadı. Eşinin, "iş görüşmesine gidiyorum" diyerek ortadan kaybolduğunu anlayan kadın, olayı çözerek eşini yakaladı.

Sabah

aldatma , akıllı saat
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