Eşini aldatan kadın sokak ortasında kocasına yakalandı

Çin'de iş gezisine gidiyorum diyerek evden ayrılan kadın kocası tarafından sokak artasında yakalanınca ortalık bir anda karıştı.

Çin'in Hunan eyaletinde ismi açıklanmayan bir çiftin sokak ortasındaki ihanet kavgası sosyal medyada gündem yarattı.

Görüntülerde kadın eşine 3 günlük iş gezisine çıkacağını söyleyerek aslında sevgilisiyle tatile gitmeyi planlamıştı.

Ancak işler aldatan eşin hesapladığı gibi gitmedi. Aldatılan koca eşini sokak ortasında başka bir adamla görünce ihaneti anladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Sosyal medyadan ihanet anları saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir adamın öfkeyle önünde duran aracın kapısını açarak bir kadını araçtan çıkarttığı görüldü. Çevredekiler aile içi şiddet olduğunu düşünerek ilk başta olaya müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

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