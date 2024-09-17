  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eşini aldatan kadın sokak ortasında kocasına yakalandı

Eşini aldatan kadın sokak ortasında kocasına yakalandı

Eşini aldatan kadın sokak ortasında kocasına yakalandı
Güncelleme:

Çin'de iş gezisine gidiyorum diyerek evden ayrılan kadın kocası tarafından sokak artasında yakalanınca ortalık bir anda karıştı.

Çin'in Hunan eyaletinde ismi açıklanmayan bir çiftin sokak ortasındaki ihanet kavgası sosyal medyada gündem yarattı.

Eşini aldatan kadın sokak ortasında kocasına yakalandı - Resim : 1Görüntülerde kadın eşine 3 günlük iş gezisine çıkacağını söyleyerek aslında sevgilisiyle tatile gitmeyi planlamıştı.

Eşini aldatan kadın sokak ortasında kocasına yakalandı - Resim : 2Ancak işler aldatan eşin hesapladığı gibi gitmedi. Aldatılan koca eşini sokak ortasında başka bir adamla görünce ihaneti anladı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Eşini aldatan kadın sokak ortasında kocasına yakalandı - Resim : 3Sosyal medyadan ihanet anları saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir adamın öfkeyle önünde duran aracın kapısını açarak bir kadını araçtan çıkarttığı görüldü. Çevredekiler aile içi şiddet olduğunu düşünerek ilk başta olaya müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

(Kaynak)

Etiketler çin Kocasını aldatan kadın ihanet Kocasına ihanet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası
Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı Türkiye'nin gizemli noktası: Aynı noktaya 3 kez yıldırım düştü Türkiye'nin gizemli noktası: Aynı noktaya 3 kez yıldırım düştü Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor