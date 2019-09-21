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  3. 21 Eylül 2019 14:58

Eşini baltayla katleden zanlı kaçarken yakalandı

Van'da bundan 29 yıl önce ilk eşini öldürmekten hapis yatan, 16 yıl sonra hapisten çıktıktan sonra ikinci eşini de öldüren zanlı ikinci cinayetinden 5 yıl sonra yakalandı.

Eşini baltayla katleden zanlı kaçarken yakalandı
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Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990 yılında, Muradiye'de ilk eşini öldürdükten sonra 16 yıl hapis yatan ve çıktıktan sonra evlendiği ikinci eşi Ayşe H.'ı (27), 2014 yılında Kocaeli'de baltayla öldürmekten aranan Abdülhadi H.'ın Muradiye ilçesinde olduğu ihbarı üzerine hareket geçti.

Çalışma başlatan jandarma Abdülhadi H.'ın, Şehit Mehmetbey Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Yapılan takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı boş arazide atıyla kaçmaya çalışırken yakaladı. 

Abdülhadi H.'ın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ile 22 mermi ve atın eyer bölümünde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Abdülhadi H.'ın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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