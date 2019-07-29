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  3. 29 Temmuz 2019 22:44

Eşini başka kadınla yakalayınca dehşeti yaşadı

Zonguldak'ta bir kadın, boşanma aşamasında olan eşini ve ayrılmalarına neden olan kadınla otomobilde uygunsuz bir vaziyette yakalayınca saldırıya uğradı.

Eşini başka kadınla yakalayınca dehşeti yaşadı
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, A.K. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi L.K.yı, iddiaya göre ayrılmalarına neden olan C.Y. isimli kadın ile otomobilde uygunsuz vaziyette yakaladı. A.K., darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olay, akşam saatlerinde Radar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre A.K., boşanmaaşamasındaki eşi L.K.yı otomobilin içinde ayrılmalarına neden olduğu iddia edilen C.Y. adlı kadın ile uygunsuz şekilde yakaladı. Yaşanan tartışmanın ardından L.K., eşi A.K. ve ablası A.S.yi darbetti. A.K., ardından ablasıyla birlikte Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek eşi L.K.dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

DHA

zonguldak , , boşanma
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