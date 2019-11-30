Eşini defalarca aldatan kadının çocuğuna DNA testi yapıldı ! Sonuç şoke etti

2 hafta önce ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Melahat isimli genç kadının "Banyo yapmıyor" diyerek boşanmak istediği eşini defalarca aldattığı ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eş Ramazan B. birçok kez aldatıldığı gerçeği ile yüzleşti. Dünkü canlı yayında açıklanan ikinci DNA testi sonucuna göre ise Melahat'in sevgilisinden olduğunu iddia ettiği çocuğu da başkasından çıktı.

TEK CELSEDE BOŞANDI

İkinci çocuğa yapılan DNA sonucunu öğrenen Ramazan B. ilk çocuğu için de 6 yıllık eşinden DNA testi istedi.Açıklanan sonuca göre Melahat B.'nin iki çocuğunun babasının Ramazan B. olmadığı ortaya çıktı. 2 çocuğun da kendisinden olmadığını öğrenerek büyük bir şok yaşamıştı. Bu gerçekler karşısında büyük üzüntü yaşayan Ramazan, Melahat ile tek celsede boşandı.

"İKİNCİ ÇOCUĞUM SEVGİLİMDEN"

Melahat, ilk çocuğunun Celal isimli birinden, ikinci çocuğunun ise yasak aşk yaşadığı Mehmet Muhammet Güneş'ten olduğunu iddia etmişti.

"ÇOCUĞU SAHİPLENİRİM"

Çocuktan haberi olmayan Mehmet Muhammet Güneş ise verdiği röportajda, "Çocuktan haberim yoktu. Eğer DNA testi olumlu sonuçlanırsa bebeği sahiplenirim" dedi.

DNA SONUCU AÇIKLANINCA STÜDYO BUZ KESTİ

Dün yayınlanan programın canlı yayınında Melahat'in 2 yıl birlikte olduğu Mehmet Muhammet Güneş'in DNA testi sonucunu açıkladı. DNA testi sonucuna göre, Melahat'in ikinci çocuğunun babası Mehmet Muhammet Güneş de çıkmadı.Bu sonucu duyan Melahat ise büyük bir şok yaşadı.