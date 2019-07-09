Eşini dövünce yandı ! 25 yıl hapis yatacak...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 1997 yılında yağma ve cinayet suçundan tutuklanıp ömür boyu hapse mahkum edilen, 2 yıl sonra genel afta şartlı tahliye edilen A.G., eşini yaralama suçundan infazı yanınca yeniden cezaevine gönderildi. Şartlı tahliyenin 20 yıllık takip sürecinin sona ermesine kısa süre kala suç işleyen A.G., 25 yıl 3 ay hapis yatacak



Manavgat'ta tekel bayi işleten A.G. ile Battal Gazi Ç., Mustafa T. ve İsmail Y., 4 Aralık 1997 tarihinde tekel mallarını taşıyan Ali Özel'in kullandığı .. .. .. plakalı kamyonu durdurarak malları gasbetmek istedi. Şüpheliler, kendilerine direnen Ali Özel'i öldürüp kamyondaki malları gasbetti. Özel'in cesedini önce Sorgun Çamlığı'na gömen şüpheliler, ardından Antalya Korkuteli Karayolu üzerindeki Düzlerçamı Milli Parkı sınırları içinde bulunan Güver uçurumundan attı. Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma, şüphelileri yakalandı. Şüpheliler, yargılama sonunda kamyonda bulunan tekel mallarını yağmalamak suçundan 11 yıl, kamyon sürücüsünü öldürmek suçundan ise ömür boyu hapse mahkum edildi.

A.G. ve diğer sanıklar 2 yıl cezaevinde yattıktan sonra 1999 yılında çıkarılan genel afla 'yağma' suçundan adli kontrol şartıyla, 'cinayet'ten ise şartlı tahliye ile serbest bırakıldı.

Manavgat'ta yaşamını sürdüren sanıklardan A.G. hakkında geçen yıl eşini yaralama suçundan dava açıldı. Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz yargılanan A.G., 6 ay hapse mahkum edildi. Duruşmaya girmediği için hakkındaki hapis kararını bilmeyen A.G., geçen pazar günü adli kontrol imzası için gittiği Şelale Polis Merkezi'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.G., şartlı tahliye sürecinde ceza aldığı için tutuklandı. Alanya Cezaevi'ne teslim edilen A.G., 25 yıl 3 ay hapis yatacak. A.G.'nin şartlı tahliyenin 20 yıllık takip sürecinin bu yılın sonunda sona ereceği kaydedildi.