Eşini hortumla döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu

Olay, 15 Kasım 2019'da Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta meydana geldi. Mahmud E. H. ile dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin, hortumla hamile olan Halidiye El Hamit'e vurdu. Hamit aldığı darbe ile hareketsiz kalırken, Mahmud E. H. eşinin baygınlık geçirdiğini düşünüp, bir süre bekledikten sonra eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Halidiye El Hamit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan E. H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, bugün görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Mahmud E. H.'in yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, E. H.'i 'hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.