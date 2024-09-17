  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Eşini uyuşturup onlarca erkeğe tecavüz ettiren sanığın ifadesi ortaya çıktı

Eşini uyuşturup onlarca erkeğe tecavüz ettiren sanığın ifadesi ortaya çıktı

Eşini uyuşturup onlarca erkeğe tecavüz ettiren sanığın ifadesi ortaya çıktı
Güncelleme:

Fransa'da eşini uyuşturarak yıllarca birçok erkeğin cinsel istismarına uğrattığı iddiasıyla yargılanan baş sanık Dominique P., mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçları kabul ederek '' "Affedilemez olsa da af diliyorum" dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dominique P.'nun baş sanık olarak yargılandığı istismar davası Avignon kentinde devam ediyor.

P., ilk kez bugün mahkemede konuşarak, kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul ettiğini ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir cinsel istismarcı olduğunu söyledi.

Sanıkların, eski eşi Gisele P.'nun olaylar sırasında bilinçsiz olduğundan haberdar olduğunu kast eden P., "Herkes biliyordu, aksini söyleyemezler." dedi.

 "Affedilemez olsa da af diliyorum"

P., Gisele P.'nun başına gelenleri hak etmediğini söyleyerek, "Yaptığım için pişmanım, affedilemez olsa da af diliyorum." diye konuştu.

Dominique P., çocukluğunda kendisinin de istismara uğradığını anlattı.

Gisele P. ise "Bay P.'nin az önce söylediklerini duymak benim için çok zor." ifadesini kullanarak, 50 yıl beraber yaşadığı eski eşinin istismar yapacağını bir an bile aklına getirmediğini belirtti.

Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele P.'nun eşi Dominique P. tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava ay başında görülmeye başlamış ve ülke gündeminde tepkilere yol açmıştı. Gisele P., duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.

AA

Etiketler fransa Fransa eşini uyuşturan adam Eşini uyuşturan sanık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Narin cinayetinde ''aile meclisi'' iddiası Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Bu da Türkiye'nin inek rezidansı: Tüm apartmanda sadece inekler yaşıyor Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Narin cinayetinde şoke eden ifade: Yenge katil zanlısının adını ağzından kaçırdı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Mehmet Ali Erbil'in sevgilisinden cinsellik itirafı Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Narin soruşturmasında ''ifadesi samimi'' bulunan yenge serbest Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yeni tip ehliyet için geri sayım başladı: Cezası 12 bin TL Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı Yunan taraftardan skandal Türkiye pankartı KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası KRT TV canlı yayınında ''yırtık don'' kavgası Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Minik Narin'in nasıl öldürüldüğü de katil zanlısı da belli oldu Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak Narin'in mezarı sonunda yapıldı... Türk Bayrağı'nın gölgesinde yatacak
İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller İşte Türkiye'de 1 milyon TL sınırındaki 0 km otomobiller Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin Maliye'den kiracılara tebligat yağmuru: Posta kutunuzu kontrol edin SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber SGK Uzmanı Karakaş'tan 2025'te emekli olacaklara kötü haber En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı En başarılı kadın belediye başkanları anketi sonuçlandı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Müge Anlı'da anne cinayeti itirafı: Annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Narin'in yengesinin ifadesi ortaya çıktı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Şarkıcı Simge'ye sahnede çirkin saldırı Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Tarihi camide ibretlik görüntüler: Her köşesinden ''zombiler'' çıkıyor Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Kulislere bomba gibi düşen İmamoğlu iddiası: ''Cezası yakında açıklanacak'' Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada Motokuryeden peş peşe 2 taciz: Sokakta yürüyen genç anneye taciz kamerada