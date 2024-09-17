Eşini uyuşturup onlarca erkeğe tecavüz ettiren sanığın ifadesi ortaya çıktı

Fransa'da eşini uyuşturarak yıllarca birçok erkeğin cinsel istismarına uğrattığı iddiasıyla yargılanan baş sanık Dominique P., mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçları kabul ederek '' "Affedilemez olsa da af diliyorum" dedi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dominique P.'nun baş sanık olarak yargılandığı istismar davası Avignon kentinde devam ediyor.

P., ilk kez bugün mahkemede konuşarak, kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul ettiğini ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir cinsel istismarcı olduğunu söyledi.

Sanıkların, eski eşi Gisele P.'nun olaylar sırasında bilinçsiz olduğundan haberdar olduğunu kast eden P., "Herkes biliyordu, aksini söyleyemezler." dedi.

"Affedilemez olsa da af diliyorum"

P., Gisele P.'nun başına gelenleri hak etmediğini söyleyerek, "Yaptığım için pişmanım, affedilemez olsa da af diliyorum." diye konuştu.

Dominique P., çocukluğunda kendisinin de istismara uğradığını anlattı.

Gisele P. ise "Bay P.'nin az önce söylediklerini duymak benim için çok zor." ifadesini kullanarak, 50 yıl beraber yaşadığı eski eşinin istismar yapacağını bir an bile aklına getirmediğini belirtti.

Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele P.'nun eşi Dominique P. tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava ay başında görülmeye başlamış ve ülke gündeminde tepkilere yol açmıştı. Gisele P., duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.

AA