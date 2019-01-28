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  3. 28 Ocak 2019 16:11

Eşinin cenazesinde ''onsuz'' yaşayamam'' dediği aynı gün öldü

Sivas'ın Gürün ilçesinde dün yaşamını yitiren Basey Kepez'in acısına dayanamayan eşi aynı gün hayata veda etti.

Eşinin cenazesinde ''onsuz'' yaşayamam'' dediği aynı gün öldü
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Sivas'ın Gürün ilçesi Konakpınarı Köyü'nde oturan 5 çocuk annesi Basey Kepez, rahatsızlığı nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Dün düzenlenen cenaze törenine, Antalya eski Emniyet Müdürü, AK Parti Gürün Belediye Başkan adayı Feyzullah Arslan da katıldı. Kepez'in eşi Hasan Kepez, kendisine başsağlığı dileyen Feyzullah Arslan'a, "Müdürüm artık ben de öldüm, olan bana oldu. Onsuz yaşayamam" dedi.

Eşinini acısına dayanamayan Hasan Kepez ise dün akşam kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Hasan Kepez'in cenazesi, bugün eşinin yanına defnedildi. Hasan Kepez'in ölüm haberini alan Feyzullah Arslan, "Kepez çiftine Allah'tan rahmet diliyorum. Allah herkese böyle sevgi nasip etsin, ancak ömürleri uzun olsun. Aşkları, sevgileri ölümsüz olsun" dedi.

DHA

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