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  3. 10 Mart 2020 12:27

Eşinin mesajlaşmalarını gördü ! Deliye döndü

İstanbul Kartal'da bir kişi eşinin mesajlarını görerek mesajlaştığı kişiye saldırıda bulundu. Eşinin konuştuğu kişiyi yaralayan saldırgan adliyeye sevkedildi.

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İstanbul Kartal’da iki şahıs arasında yaşanan tartışmada silahlar çekilmiş, şahıslardan biri bacağından vurularak yaralanmıştı. Edinilen bilgilere göre silahlı saldırganın, diğer şahısla karısının mesajlaşmalarını gördüğü ve ilişkileri olduğunu düşündüğü için vurduğu öğrenildi. İki şahsın da farklı suçlardan sabıkalı olduğu öğrenilirken, silahlı şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensubunun “neden vurdunuz” sorusuna şahsın “hak ettiği için vurdum” demesi dikkat çekti.

Kartal’da geçtiğimiz gün 13.20 sıralarında yaşanan olayda, iddiaya göre Mehmet Ç. ve Sezai T. isimli şahıslar park halindeki araç içerisinde tartışmaya başladı. Mehmet Ç, karısıyla mesajlaşmalarını yakaladığı iddia edilen ve aralarında ilişki olduğunu düşündüğü Sezai T.’ye silahını çekerek ateş etti. Sezai T. iki bacağından vurularak yaralanırken Mehmet Ç. ise motosikleti ile olay yerinden kaçtı.

Kartal Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli Mehmet Ç. olayda kullandığı silahla beraber kıskıvrak yakalandı. Mehmet Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarılan şahsın, basın mensubunun kendisine yönelttiği “neden vurdunuz” sorusuna “hak ettiği için” demesi dikkat çekti.

Öte yandan Mehmet Ç’nin 18 adet suç kaydı olduğu öğrenilirken, Sezai T.’nin 1 adet dolandırıcılık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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