Eşitsizlik üzerine yapılan bilimsel araştırma sonuçları şaşırttı

İngiltere'de 810 katılımcı ile yapılan bir araştırma ilginç sonuçlara ev sahipliği yapıyor.



İngiliz araştırmacılar, aynı iş için verilen ödüller arasındaki büyük farkın, tüm katılımcıları mutsuz ettiğini ve bunun sonucunda çalışma heveslerini kaybettiğini ortaya koydu.



Başka bir deyişle aynı görevi tamamladıkları için farklı insanlara farklı ödüllerin verilmesi avantaj sağlayan kişileri bile mutsuz etti.



Araştırma ayrıca çifte standardın tüm katılımcıları mutsuz ettiğini ve bunun sonucunda çalışma motivasyonunun kırıldığını gözler önüne serdi.



Zira araştırmaya göre, insanlar, çarpık sistemden avantaj sağlasa bile sistemin kendisini adaletsiz gördüğü için de motivasyonlarını kaybediyor.



Makalenin başyazarı, University College London'dan Dr. Filip Gesiarz araştırmanın sonuçları hakkında şu yorumda bulundu:



"Fırsat eşitsizliğinin psikolojik etkilerini ve bunun dahil olan herkesin üretkenliğine ve refahına nasıl zarar verebileceğini gözler önüne serdik."