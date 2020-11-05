Eşiyle birlikte 2 kızını istismar eden adama 723 yıl hapis cezası

ABD’de Alabamalı Lisa Marie Lesher (41) ve eşi Michael Lesher’in, Falkville’deki evlerinde tam 10 yıl boyunca 13-16 yaşlarındaki kızlarındaki iki kızlarına cinsel istismarda bulundu. Korkunç gerçeğin ortaya açıkmasının ardından Lesher çiftine rekor ceza verildi.

Alabama eyaletindeki Morgan bölgesinde mahkemeye çıkan Lisa Marie Lesher, 723 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Lesher'e şimdiye kadarki verilen en yüksek ceza olduğu ifade edildi.



Lesher'in eşinin Michael’in de benzer suçlardan yargılanarak, 438 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kız çocuklarının, cinsel istismara 2007'de okul yıllarında öğretmenleri tarafından farkedilmiş. Ancak, 13-16 yaşlarındaki iki kızın korkması nedeniyle uzun yıllar saklamak zorunda kalmış.