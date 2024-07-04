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Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı hastaneye kaldırıldı
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Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Aytaç Durak'ın, ilçedeki Bürücek Yaylası'nda bulunan evinde rahatsızlanması üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Adrese giden sağlık ekipleri, 86 yaşındaki Durak'ı ambulansla Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada doktorlar Durak'ın tedavisine ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde devam edilmesine karar verdi.

Bunun üzerine Durak için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Pozantı İlçe Stadı'na inen ambulans helikopterle Balcalı Hastanesine sevk edilen Durak, acil servise alındı.

Durak'a burada ÇÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Kekeç müdahalede bulundu.

Durak'ın bilincinin açık olduğu ve vertigo şüphesiyle tedaviye alındığı bildirildi.

Etiketler aytaç durak hastane adana
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