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Eski Adıyaman Valisi'nden duygulandıran deprem şiiri

Eski Adıyaman Valisi'nden duygulandıran deprem şiiri
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Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, 'Adıyaman Depremi' isimli şiir yazarak, felakette hissettiklerini paylaştı.

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Adıyaman eski Valisi Mahmut Çuhadar, 'Adıyaman Depremi' isimli şiir yazarak, felakette hissettiklerini kaleme aldı.

Mahmut Çuhadar, 2020 yılı haziran ayında vali olarak atandığı Adıyaman'daki görevinden 10 Mart'ta istifa ederek ayrıldı. Sağlık sorunlarını gerekçe gösteren Çuhadar istifasını, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyamanlı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" sözleriyle duyurdu.

Görevi bırakan Mahmut Çuhadar, bugün sosyal medya hesabından depremde yaşadığı hisleri kaleme aldığı bir şiir paylaştı.

Bir daha afet yaşanmaması temennisinde bulunan Mahmut Çuhadar'ın 'Adıyaman Depremi' adını verdiği şiiri şöyle;

 "Kara gece saat dört onyediydi

Bu vuran suskun arzın hiddetiydi

 Ölüm yakın belli hüküm katiydi

Karanlıkta solup gitti ağıtlar

 Bu uğultu dünyaya ait değil

 
Sanki Sur’a üflemişti İsrafil

Göçüklerden can derledi Azrail

Nur gölünde yüzüp gitti şehitler

 
Babalar ev halkına etten duvardı

Analar kundakta yavrusun sardı

Sıcak evler o an birer mezardı

Kam almadan göçüp gitti yiğitler

 
Viran oldu Adıyaman depremde

Taze güller soldu arka bahçemde

Yanardağlar lav püskürttü çevremde

Enkazlarla göçüp gitti ahitler

 
Zelzelede saat durdu meydanda

Zaman dondu o an Adıyaman’da

Feryat figan arşa çıktı her yanda

Yürekleri delip gitti beyitler

 
Yıkanmadan uğurlandı mevtalar

Olanlara kifayetsiz güfteler

Çaresizce aktı günler haftalar

Yazılmadan uçup gitti kağıtlar


Zaman doldu fayları kırdı toprak

Bu devranı döndüren Cenab-ı Hak

İdrak eyle dünya kısa bir durak

Bu hiçliğe bakıp gitti meyyitler

 

Kul Mahmudum bu bir sabır sınavı

Payımıza düştü haysiyet avı

Dört bucağı gezdi iftira devi

Arkasını dönüp gitti şahitler."

Etiketler deprem deprem şiiri vali
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