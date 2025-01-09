Eski AK Partili isim ''Erdoğan'ın Anayasa'daki rahatsız olduğu maddeleri'' açıkladı

Eski AK Partili Emin Şirin katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın mevcut Anayasa'daki "Atatürk milliyetçiliği" ve "Türk kavramı"ndan rahatsız olduğunu söyledi.

Eski AK Partili siyasetçi yazar Emin Şirin gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. TELE1'e konuşan Şirin, yeni Anayasa'dan Erdoğan'ın beklentisini ve mevcut anayasadaki rahatsızlıklarını anlattı. Şirin mevcut Anayasa'daki Atatürk milliyetçiliğinin ve Türk kavramlarının 1990lı yıllardan bu yana Erdoğan'ı rahatsız ettiğini söyledi.

Şirin şöyle konuştu:

Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve ekipleri arasın da son derece koordineli olarak organize edilmiş bir çözüm süreci teşebbüsü, çözüm süreci değil bu çözüm süreci teşebbüsü var. Bunun 2 ayrı fazı var bunun birincisi kesinlikle terörün bitmesi, terör bitmediği takdirde bitti denilecek hale gelmeden evvel, terör bitti demeyeyim de terör denilen PKK'nın tasfiyesi, silah bırakması ve YPG''nin Suriye'deki PYD'nin diyelim içindeki Türkiye'yi rahatsız eden bu surların temizlenmesi bir numaralı hedef. Bu hedef eğer gerçekleşmezse hiç bir şekilde ikinci adıma geçme niyetinde değiller. İkincisi Erdoğan konuşuyor mu konuşmuyor mu Erdoğan 2 önemli cümle kurdu birincisi Sn. Bahçelinin söylediklerine tamamen hem fikiriz dedi manen maddeden hemfikiriz dedi açıkça söyledi arkasından da bu birinci az için ya silahları gömecekler ya biz de onları gömeceğiz dedi. Arkasından da Hakan Fidan bir multiatom verdi. Dolayısıyla herkesin rolünü oynadığı bir sistemin içinde izliyoruz. İkincisi niye Demirtaş yok da Öcalan var. E tabi ki öyle olacak. Çünkü Demirtaş'ın ne PKK'ya ne YPG'ye komut vereceği bir durum yok ortada. Eğer terör bitecekse burada muhatap alınacak ki Öcalan. PKK ya kandil kısmına Öcalan konuşacak orada da mazlum Kobani denilen evlatlığa da yine o konuşacak. ayrıca orada karar verici en büyük unsur ABD. ABD ile de Hakan Fidan, İbrahim Kalın gerekli konuşmaları mutlaka yapıyorlar. Bunlar fevkalade koordineli olarak gittiğini de görmek lazım.

NEDEN SMO DEĞİL HTŞ?

Ben çok önemli bir sorunun altını çizerek sormak istiyorum. Türkiye'nin de ilişkisi olduğu söylenen HTŞ var ortada. HTŞ''nin askeri gücü de 17-18 bin kişilik. Bu güç Halep'ten sonra şama da el koydu. Buna mukabil Türkiye'nin bugüne kadar desteklediği SMO 70-80 bin gücü var. Biz Şam'a Türkiye'nin SMO'yu yollamasını beklerken HTŞ gitti. Bu sorunun cevabını Hakan Fidan'ın bir gün vermesi lazım. Sonuçta ne olursa olsun orada bir Suriye İslam Cumhuriyeti kuruluyor sonuç itibariyle.

Bir başka konu şeffaf olur mu olmaz mı? Bu tip süreçler şeffaf olmaz, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini kabul ettikten sonra zaten şeffaflıktan vazgeçmiş vaziyetteyiz bunun konuşulması ancak meclise anayasa geldiği takdirde olacak.

Bu anayasa teklifi meclise geldiği zaman gelir ise geldiği zaman şeffaflık tabi ki olacak. Gelinen bu noktada eğer terörün bittiğini söyleyecek hale gelirsek o zaman ortaya anayasa gelecek. Bu anayasada da herkesi başlangıç noktasını okumaya davet ediyorum. Burada mesele Erdoğan'ın tekrar seçilip seçilmemesi değil bunu mecliste bitirmek istiyorlar. Çünkü bir daha meclisteki aritmetik çoğunluğu bir daha yakalayamayacak. Muhtemelen bugünkü Cumhur İttifakı mecliste son olacak. Bugünden sonra mecliste cumhur ittifakı olmayabilir. Bugün 300 küsür milletvekilleri var ve anayasa değişikliğini ve anayasa değişikliğini 360-400 milletvekili ile de temin edebilecek haldeler.

"ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ ERDOĞAN'I RAHATSIZ EDİYOR"

Anayasada da ne aradığını söylemek lazım. Herkes 66 ve 4. maddelerden bahsediyor bakın başlangıç bölümü ası rahatsız ediyor Tayyip Erdoğan'ı. Erdoğan 1990'lardan beri bu anayasanın başlangıç bölümünden rahatsızdır. Niye rahatsız? iki cümlesini okuyayım. Diyor ki:

Türk vatanı, bir kere Türk vatanı diye başlıyor. Ve milletin ebedi varlığı Türk Devleti'nin bölünmez bütünlüğü Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu ölümsüz önder eşsiz kahramanı Atatürk'ün milliyetçilik anlayışı. Bunlar hep rahatsız ediyor Erdoğan'ı. Millet iradesinin mutlak üstünlüğü egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milleti'ne ait olduğu. Buna da DEM Partisi itiraz ediyor. Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin Türk varlığının devleti ve ülkeyi bölünmezliği esasının Türklüğün manevi değerlerinin diyerek devam ediyor. Bunların çıkartılmasını istiyorlar. Milletin çeşitliliğini korumak istiyorlar.

Anayasası baştan yazarsanız, Laikliği kendi başınıza yeniden tarif ederseniz Buradaki Atatürk milliyetçiliği unsurunu çıkarırsanız çünkü başlangıç bölümü değişebiliyor. Bundan evvel de iki kere değişti. bunu baştan yazarsanız meseleyi kendinize göre halletmiş olursunuz.

Erdoğan'ın meselesi yeni anayasa ile yeniden seçim hakkı kazanmak değil, zaten erken seçim olursa böyle bir hakkı var. Tayyip Erdoğan'ın meselesi 50+1 i alıp alamayacağı meselesi.

Tele1