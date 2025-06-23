Eski AK Partili milletvekili evinde ölü bulundu

Eski AK Parti Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Bilen'in kesin öloüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.

Edinilen bilgilere göre, 22., 23., 26. ve 27. TBMM Yasama Yürütme dönemlerinde AK Parti Manisa Milletvekilliği yapan İsmail Bilen, Ankara'daki evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirtilen 64 yaşındaki Bilen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.



AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Manisa Milletvekilimiz, değerli hemşehrimiz İsmail Bilen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AK Parti camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

AK Parti Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç da mesajında, "AK Parti Manisa Milletvekilliği görevinde bulunmuş, dava ve yol arkadaşımız İsmail Bilen'in geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Siyasi nezaketi, mütevazılığı ve Manisa'mıza olan hizmet aşkıyla hatırlayacağımız İsmail ağabeyimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.