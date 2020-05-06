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  3. 06 Mayıs 2020 18:15

Eski AK Partili vekil: Erdoğan'a destek verdiğim için halktan özür dilerim

AK Parti'den istifa ederek Gelecek Partisi'ne katılan Selçuk Özdağ, "Başkanlık sistemi ve o süreçte Erdoğan'a destek verdiğim için halktan özür diliyorum" dedi.

Eski AK Partili vekil: Erdoğan'a destek verdiğim için halktan özür dilerim
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Şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Özdağ, programda "Başkanlık sistemi ve o süreçte Erdoğan'a destek verdiğim için halktan özür diliyorum" dedi.

Özdağ, daha önce de AK Parti'yi eleştirmiş ve “Birçok konuda yanlış gördüklerimizi dile getirdik. 2013'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen süre AK Parti açısından kötü bir yönetim dönemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası çok kötü yönetim süreci yaşanıyor" ifadelerini kullanmıştı. 
 

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