Eski AK Partili vekil: Erdoğan'a destek verdiğim için halktan özür dilerim

Şu an Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Özdağ, programda "Başkanlık sistemi ve o süreçte Erdoğan'a destek verdiğim için halktan özür diliyorum" dedi.

Özdağ, daha önce de AK Parti'yi eleştirmiş ve “Birçok konuda yanlış gördüklerimizi dile getirdik. 2013'ten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçen süre AK Parti açısından kötü bir yönetim dönemidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası çok kötü yönetim süreci yaşanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

