Eski AK Partili vekilden Cumhurbaşkanlığı başdanışmanları hakkında skandal suçlama

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Denizdolgun, Cumhurbaşkanlığı'ndaki bazı danışmanların yargıya müdahale ettiğini iddia ederek "Gerekirse; isim isim açıkça ifşalarda da bulunurum" dedi.

27 Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, iktidarın yargıya yönelik müdahalelerine ilişkin sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Konuya ilişkin 21 Ocak’ta sosyal medya hesabından “Yargıyla ilgili çok büyük ihbarımdır” başlığıyla bir açıklama yapan Denizolgun, Cumhurbaşkanlığı'ndaki bazı başdanışmanların yargıya müdahale ettiğini belirtti.

Denizolgun, şu ifadeleri kullandı:

“Bazı külliye başdanışmanları ve ittifak ettikleri bazı derin klikler; Ankara Adliyesi’ne ve Kartal Adliyesi’ne açıkça müdahale etmektedir. Hakimlerimize ve savcılarımıza; illegal işler ve illegal yöntemler için baskı uygulamaktadır. Şimdilik bu kadarı kâfidir... Gerekirse; isim isim açıkça ifşalarda da bulunurum. Türk yargı sisteminin; 1982 anayasası sebebiyle yaşadığı kronik sıkıntılar, sadece Türkiyemizin değil, tüm dünyamızın ortak bir sorunudur…”