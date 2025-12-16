Eski AK Partili vekile Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

  1. Anasayfa
''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan yargılanan eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'a 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, Kocabıyık'ın tahliyesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık’ın sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik paylaşımları nedeniyle dava açıldı. Kocabıyık’ın ‘İftira' ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Kocabıyık, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri) aracılığıyla katıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, Kocabıyık’ın ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek, tahliyesine hükmetti. 

