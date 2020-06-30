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  3. 30 Haziran 2020 13:49

Eski AK Partilli Bakan’dan İmamoğlu’na destek

Eski AK Partili Bakan Ertuğrul Günay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek verdi.

Eski AK Partilli Bakan’dan İmamoğlu’na destek
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Venedikli ressam Gentile Bellini'ye ait olduğu bilinen üç Fatih Sultan Mehmet portresinden, özel koleksiyondaki tek örnek 770 bin sterline (6.5 milyon TL) satıldı. Fatih Sultan Mehmet portresini İBB satın aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fatih portresini satın aldık. Portre evine dönüyor" diye belirtti.

Eski AK Partili Bakan Günay “Kültür-sanata verilen önem en iyi tanıtımdır. Frankfurt Kitap Fuarı, Paris Türk Mevsimi, Rusya Türk Yılı gibi etkinliklerin, arkeoloji ve yeni müze gibi kültürel hamlelerin turizm için de çok etkili olduğunu yaşamıştık. İBB, Fatih tablosuyla böyle önemli bir tanıtım atağı yaptı” ifadelerini kullandı.

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