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  3. 18 Ekim 2019 14:56

Eski askeri okul öğrencisine tutuklama

Niğde'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 eski askeri okul öğrencisinden 1'i tutuklandı.

Eski askeri okul öğrencisine tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında örgütün sözde 'mahrem imamları' tarafından ankesörlü ve sabit hat telefonlardan arandıkları tespit edilen 10 eski askeri okul öğrencisini gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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