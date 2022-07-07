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Eski Bakan'dan çağrı: ''Hepimiz doktor önlüğü giyelim!''

Eski Bakan'dan çağrı: ''Hepimiz doktor önlüğü giyelim!''

Bir dönem SSK Hastanelerini de bünyesinde barındıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Dr. Hakan Tartan, doktorlara ve sağlık personeline yapılan saldırıları kınayarak, ‘Bu işe artık bir dur denilmeli, cezalar arttırılmalı. Doktor ve sağlık çalışanlarına destek amaçlı gerekirse hepimiz bir gün hekim önlüğü ile sokağa çıkalım’dedi.

Büyük özveri ile çalışan doktor ve sağlık çalışanlarına yönelik saldırı, şiddet ve cinayetlere artık dur denilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hakan Tartan, şunları söyledi:

‘Doktorumuzu, sağlık çalışanımızı baştacı yapmamız gerekir. Ne oluyor? Dayak, saldırı, şiddet, cinayet! Olmaz, kabul edilemez. Bunu yapanlara en ağır cezalar verilmeli. Doktorlarımız da, sağlık çalışanlarımız da yalnız değildir. Gerekirse hepimiz hekim , hemşire ve sağlık çalışanı önlüğü ile sokağa çıkarız. Artık yasal sınırlar içinde toplumsal tepki göstermek gerekir.’

Etiketler hakan tartan doktor önlüğü çağrı
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