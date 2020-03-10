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  3. 10 Mart 2020 17:49

Eski bakanın cenazesinde dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Şevket Kazan'ın cenazesinde bir araya geldi.

Eski bakanın cenazesinde dikkat çeken kare
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Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan (86), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Kazan için Ankara'daki Hacı Bayram Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yan yana gelmesi dikkat çekti.

ŞEVKET KAZAN KİMDİR?

7 Aralık 1933’te Sakarya’da dünyaya gelen Şevket Kazan, 1973’te Milli Selamet Partisinden Kocaeli Milletvekili seçildi ve o yıl kurulan CHP-MSP hükümetinde Adalet Bakanı oldu.

1976’da 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı olarak görev yapan Kazan, 1991’de Refah Partisi’nden milletvekili oldu ve 1996’da kurulan Refahyol hükümetinde de bir kez daha Adalet Bakanlığı yaptı.

Kazan bakan olduğu 1996 yılında cezaevlerinde ölüm oruçları yapılmıştı. Kazan, 12 kişinin öldüğü ölüm oruçları için “Kantinden yemek stoklamışlar. Gizli gizli yiyorlar, numara yapıyorlar” demişti.

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davutoğlu , erdoğan , gül
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