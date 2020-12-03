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  3. 03 Aralık 2020 15:37

Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti

Milli Savunma ve Milli Eğitim eski bakanlarından Nevzat Ayaz, 90 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Eski bakanlardan Nevzat Ayaz hayatını kaybetti
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Nevzat Ayaz'ın ölümüyle ilgili hastaneden yapılan açıklamada, "22 Kasım'da tarihinde hastanemize getirilerek septik şok tablosu ile genel yoğun bakıma alınan hastamız tüm müdahalelere rağmen bu sabah 06.33'te hayatını kaybetti" denildi.

90 yaşında ölen Nevzat Ayaz'ın yarın İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

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