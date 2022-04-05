Eski belediye başkanı Handan Toprak tutuklandı

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve 21 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, İstanbul Avcılar eski belediye başkanı Handan Toprak da ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Handan Toprak’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak’ın da bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Handan Toprak ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Handan Toprak ile birlikte toplamda 11 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken 21 kişiden 10’u hakkında adli kontrol ile tahliye kararı verildi.