Eski belediye başkanı Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi
Giresun'da bir çocuğu taciz iddiasıyla gündeme gelen ve görevden uzaklaştırılan eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda konuyu karara bağladı. Hasbi Dede'nin 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.
CHP'li Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Dede'nin duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtilmişti.
Öte yandan Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddia edilen 16 yaşındaki E.T., bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
İHA
