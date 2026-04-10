  Eski belediye başkanı Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi

Giresun'da bir çocuğu taciz iddiasıyla gündeme gelen ve görevden uzaklaştırılan eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda konuyu karara bağladı. Hasbi Dede'nin 'partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak' hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği belirtildi.

CHP'li Dede, İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. Dede'nin duruşmasının 24 Nisan'da yapılacağı belirtilmişti.

Öte yandan Hasbi Dede tarafından taciz edildiği iddia edilen 16 yaşındaki E.T., bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Belediye başkanının taciz ettiği iddia edilmişti: Genç kızı hayattan koparan kaza kameradaBelediye başkanının taciz ettiği iddia edilmişti: Genç kızı hayattan koparan kaza kameradaHaber
Kızı hakkındaki taciz iddiası ve şüpheli ölüm sonrası acılı babadan siyasi baskı iddiasıKızı hakkındaki taciz iddiası ve şüpheli ölüm sonrası acılı babadan siyasi baskı iddiasıGüncel

 

Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede!
Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede!
Bakan müjdeyi verdi: İki il arası seyahat süresi 2 saate düşecek
Bakan müjdeyi verdi: İki il arası seyahat süresi 2 saate düşecek
Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu...
Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu...
Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi!
Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi!
Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada!
Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada!
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında
Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu
Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu
İstanbullular dikkat! Hafta sonu birçok ilçede elektrikler kesilecek
İstanbullular dikkat! Hafta sonu birçok ilçede elektrikler kesilecek
Türkiye'de bir devrin sonu: Sedan arabalar yollardan çekiliyor Türkiye'de bir devrin sonu: Sedan arabalar yollardan çekiliyor Ekranların güzel oyuncusundan aynı zamanda meslektaşı olduğu eşi hakkında dikkat çeken itiraf Ekranların güzel oyuncusundan aynı zamanda meslektaşı olduğu eşi hakkında dikkat çeken itiraf İslam Memiş ''Altın sırasını saldı'' deyip iki yatırım aracını işaret etti İslam Memiş ''Altın sırasını saldı'' deyip iki yatırım aracını işaret etti CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılar var CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Gözaltılar var TCMB'den tarihi zarar! Merkez Bankası'nın zararı 1 Trilyon TL'yi aştı! TCMB'den tarihi zarar! Merkez Bankası'nın zararı 1 Trilyon TL'yi aştı! Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu Türkiye'de ''yılın otomobili'' adayı 7 marka ve model belli oldu İstanbullular dikkat! Hafta sonu birçok ilçede elektrikler kesilecek İstanbullular dikkat! Hafta sonu birçok ilçede elektrikler kesilecek Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu... Türkiye'nin en ucuz, sıfır faiz ve takas destekli 0 km otomobilleri listesi belli oldu... Töre cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu: 3 çocuğun babası kayınbiraderi çıktı, diri diri yakmışlar Töre cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu: 3 çocuğun babası kayınbiraderi çıktı, diri diri yakmışlar Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi! Türkiye'nin göklerdeki gururu KIZILELMA'dan görünmezlik testinde gövde gösterisi!
Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında Burası Sibirya değil, Türkiye! Nisan ortasında kar esareti: Ulaşım durdu, her yer kar örtüsü altında Akaryakıttaki rekor indirim sevinci kısa sürdü... Hem benzine hem de motorine yeniden zam geliyor! Akaryakıttaki rekor indirim sevinci kısa sürdü... Hem benzine hem de motorine yeniden zam geliyor! Narin cinayetinde büyük skandal! Rezalet yeni görüntülerle ortaya çıktı Narin cinayetinde büyük skandal! Rezalet yeni görüntülerle ortaya çıktı PFDK’dan Beşiktaş’a milyonluk ceza yağmuru! Serdal Adalı, Cherny, Agbadou... PFDK’dan Beşiktaş’a milyonluk ceza yağmuru! Serdal Adalı, Cherny, Agbadou... Bir ilimizde kırmızı ışık cezası rekoru kırıldı; 1,5 ayda 1.877 ceza kesildi, tutar dudak uçuklattı Bir ilimizde kırmızı ışık cezası rekoru kırıldı; 1,5 ayda 1.877 ceza kesildi, tutar dudak uçuklattı Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede! Tartışma yaratan bungalov düzenlemesinde Erdoğan devrede! Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı serbest! Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanı serbest! Dev bankadan Dolar ve Euro için korkutan tahmin Dev bankadan Dolar ve Euro için korkutan tahmin Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada! Sel felaketinde kahreden görüntüler! 2 kişinin öldüğü selin geliş anı kamerada! Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki ilimiz Türkiye'nin en küfürbaz şehirleri belli oldu: İşte zirvedeki ilimiz