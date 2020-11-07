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  3. 07 Kasım 2020 15:03

Eski belediye başkanı koronavirüs kurbanı

Malatya'nın eski belediye başkanlarından Seyhan Semercioğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalığından vefat etti.

Eski belediye başkanı koronavirüs kurbanı
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Anavatan Partisi’nden (ANAP) seçildiği Malatya Belediye Başkanlığı görevinde 1984- 1989 yılları arasında bulunan 74 yaşındaki Semercioğlu, korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Bir dönem yaptığı belediye başkanlığı sonrasında avukatlık görevine devam eden Semercioğlu’nun Covid-19’dan vefat ettiği kaydedildi.

İHA

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