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Eski belediye başkanı Metin Solak hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı Metin Solak hayatını kaybetti

İzmir Çiğli'de 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Metin Solak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Metin Solak'ın (58) İzmir'deki ofisinde bugün öğleden sonra kalp krizi geçirdiği belirtildi.

1989 yılında siyasete atılan, 2004'te Karşıyaka, 2009'da ise Çiğli Belediyesi meclis üyeliği görevlerini yürüten Solak, Ensari Bulut’un yaşamını yitirmesi üzerine 2009'da meclis içindeki seçimle CHP'den Çiğli Belediye Başkanı olmuştu. Metin Solak'ın cenazesinin yarın Evka 2 Cemevi'nden kaldırılacağı bildirildi.

Solak'ın vefatı sonrası Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de taziye mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gümrükçü şunları kaydetti:

Önceki dönem belediye başkanlarımızdan değerli büyüğüm Metin Solak'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı dilerim.

ANKA

Etiketler metin solak çiğli belediyesi
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