Eski belediye başkanına 21 yıl hapis cezası

6 Şubat depremlerinde Osmaniye'de 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin davada eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'ya 21 yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlere ilişkin davalar sürüyor.

Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski Osmaniye Belediye Başkanı ve binanın yapıldığı 1995 yılında İmar Müdürü olan Kadir Kara ile müdürlük çalışanlarından S.A.A., H.İ. ve M.N.'nin 'Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın, karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz toplam 8 sanıkla müşteki ve sanık avukatları katıldı. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz sanık eski Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara’ya 21 yıl hapis cezası verdi. M.N. ve H.İ. beraat ederken, M.İ. ve F.P. 8’er yıl, A.S.A. ile tutuklu sanıklar A.G., H.K. de 21’er yıl hapis cezası aldı.

DHA