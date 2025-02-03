Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar hakkında hapis talebi

Eski Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 7 sanığın zincirleme şekilde ‘görevi kötüye kullanmak’tan 4’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep edildi.

Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik ‘rüşvet’ ve ‘irtikap’ suçlarına ilişkin görülen davada savcılık, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 7 sanık hakkında zincirleme şekilde ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 4’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Beşiktaş Belediyesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu sanıkların yargılanması devam etti. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen düruşmada, tutuksuz yargılanan sekiz sanık ve avukatları hazır bulundu.

Savcılık mütalaasında, Beşiktaş Belediyesi'nde imar işlemlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak bir dönem R.Ö.'in görev yaptığı, ancak Meclis Üyesi H.S.'nin resmi olarak imar konusunda yetkisinin bulunmadığı belirtildi. Buna rağmen, Murat Hazinedar'ın H.S.'ye belediye binasının dördüncü katında özel bir makam odası tahsis ettiği ve imar başvurularının H.S. tarafından incelendiği vurgulandı.

Mütalaaya göre, imar başvuruları Beşiktaş Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ne iletildikten sonra H.S.'nin danışmanı Uğur Şahin tarafından kendisine sunuluyordu. Şahin, talimat doğrultusunda başvuru sahiplerini H.S.'nin makamına davet ediyor ve imar evraklarının onaylanması için Beşiktaş Belediyesi Beltaş Vakfı'na para yatırmaları gerektiğini bildiriyordu. Aksi takdirde başvuruların işlem görmeyeceği söyleniyordu.

Benzer bir şekilde, ruhsat başvurusunda bulunan kişilerden de para talep edildiği ve bu yolla haksız kazancın sağlandığı ifade edildi. Ayrıca, Murat Hazinedar'ın müştekilerden belediyeye bağış yapmalarını talep ettiği öne sürüldü.

Savcılık, Murat Hazinedar, H.S., R.Ö., M.G., S.B., Ç.K. ve M.S. hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 10 ay 15 gün ile 4 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları talep etti. Diğer isnatlar için yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatleri istendi. 9 sanık için de benzer şekilde beraat talep edildi.

Mahkeme, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre tanıyarak duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatlarıma açıklanan mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan raporda, Beşiktaş Belediyesi çalışanlarının "irtikap" ve "rüşvet" suçlarını işlediği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, bunun üzerine soruşturmaya başlandığı belirtildi.

"Başkan Murat Hazinedar'ın Beşiktaş Belediyesini bir şirket gibi yönettiği, Beşiktaş Belediyesine kendi eş ve dostlarını alarak aile şirketi statüsüne soktuğu, daha sonra aile şirketi statüsüne getirdiği belediyeyi halka hizmet etmekten çıkarıp ticarethane gibi işletmeye başladığı" öne sürülen iddianamede, halkın her başvurusunda işlem yapılmasını sağlamak için "bağış" yatırılmasının zorunlu tutulduğu kaydedildi.

İddianamede, "Bu durumun dosyada bulunan başvuru evrakı, müşteki ve tanık beyanları, sanık Rifat R.Ö. ve Mehmet Uğur Şahin'in ikrara dayanan beyanları ve tape kayıtlarıyla sabit olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri yer aldı.

SANIKLAR HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Hazinedar'ın 8 kez "irtikap suçuna teşebbüs etmek"ten 20 yıldan 40 yıla kadar, 8 kez "irtikap" suçundan 40 yıldan 80 yıla kadar, 2 kez "rüşvet" suçundan 8 yıldan 24 yıla ve 5 kez "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2,5 yıldan 10 yıla kadar olmak üzere toplam 70 yıl 6 aydan 154 yıla kadar hapsi isteniyor.

Aynı suçlardan tutuklu eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı H.S.'nin 43,5 yıldan 96 yıla kadar, tutuksuz sanık eski Başkan Yardımcısı Rifat R.Ö.'in 29 yıldan 62 yıla kadar, tutuklu sanık Ç.K.'in de 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, diğer sanıklara 4 yıl ile 37 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesi talep ediliyor.

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İHA