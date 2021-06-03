Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar beraat etti

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar Beşiktaş Parkları davasından beraat etti.

04 Ocak 2018’da geçici süreyle görevinden uzaklaştırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar ve belediye görevlileri hakkında, Beşiktaş Belediyesi’ne ait otoparkların kiralanması ihalesi işinde ihaleye katılımcı firmalardan iş deneyim belgesi talep etmesi ve Beşiktaş Belediyesi’ne ait 8 adet kafeterya işletmesi işinde %51 hissesi kamu kurumlarına ait iştiraklerin veya şirketlerin katılabileceği şekilde (belediyenin parklarda açtığı tesisleri yıllardır belediye şirketleri işlettiği halde) ihalede rekabeti engelleyici unsurlar yer alması gerekçesi ile T.C.K. 257/1, 43/1, 53/1 md. kapsamında ‘’Zincirleme Şekilde Görevi Kötüye Kullanma’’ suçundan 2019 yılında dava açılmıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesince yürütülen dava kapsamında, Mahkeme Sayıştay Denetçilerinden bilirkişi raporu alınmasına karar verildi. Hazırlanan bilirkişi raporuna göre; belediye ihalelerinde amaçlanan hizmetin yasal koşullara uyduğu, kamu zararı olmadığı ve bizatihi kamu yararı olduğu rapor edildi.

Bugün gerçekleşen duruşmada Savcılığın sanıkların beraatlerine karar verilmesi mütalaasında bulunmasının ardından, Mahkeme yüklenen suçun sanıklar tarafından işlenmediğinin sabit olması nedeniyle Murat Hazinedar ve tüm belediye görevlilerinin beraatlerine karar verdi.

İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesince yürütülen görevi kötüye kullanma iddiasıyla açılan davadan Savcılığın beraatlerine karar verilmesi mütalaasında bulunmasının ardından Mahkeme Murat Hazinedar üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından beraatine karar vermişti.

Yine 36. Asliye Ceza Mahkemesince , Murat Hazinedar hakkında açılan imar kirliliğine neden olmak suçundan açılan dava kapsamında Savcılık mütalaasında Murat Hazinedar hakkında isnat edilen suçun düşmesine karar verilmesi talebinin ardından, Mahkeme toplanan delillerden dava konusu taşınmaz ve eklentilerine ilişkin gerçekleştirilen iş ve işlemlerin yasal koşullara uyduğu gerekçesiyle beraatine karar vermişti.