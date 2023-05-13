Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'a tahliye

Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin 17 sanıklı davada tutuklu olarak yargılanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile birlikte 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar için tahliye kararı verildi. Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi'ndeki rüşvet ve irtikap soruşturmasına ilişkin 17 sanıklı davada tutuklu olarak yargılanıyordu.