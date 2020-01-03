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  3. 03 Ocak 2020 07:26

Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili yeni gelişme

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn’un Lübnan’a kaçışıyla ilgili İstanbul'da gözaltına alınan 7 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi.

Eski CEO'nun kaçışıyla ilgili yeni gelişme
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Dünyanın konuştuğu olayda eski CEO Carlos Ghosn’un kaçışıyla ilgili İstanbul’da 4 pilot, özel kargo firmasının ticaret ve operasyon müdürü ve yer hizmeti veren özel şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler için 24 saatlik ek gözaltı süresi verdi.

İşlemleri süren şüpheliler, karakoldan çıkarılarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, tekrar karakola götürüldü.

Ünlü iş adamının İstanbul üzerinden kaçışına soruşturma: 7 gözaltı var!Ünlü iş adamının İstanbul üzerinden kaçışına soruşturma: 7 gözaltı var!

 

DHA

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