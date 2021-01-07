  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Ocak 2021 17:48

Eski CHP Kocaeli milletvekili Kenan Akman koronavirüsten hayatını kaybetti

Eski CHP Kocaeli milletvekillerinden Kenan Akman koronavirüs nedeniyle 85 yaşında hayatını kaybetti.

Eski CHP Kocaeli milletvekili Kenan Akman koronavirüsten hayatını kaybetti
A+ A-

12 Eylül'de uzun süre cezaevinde yatan eski CHP Kocaeli milletvekillerinden Kenan Akman yakalandığı koronavirüs nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitirdi.

DİSK eski genel merkez yöneticilerinden ve Lastik İş Sendikası eski başkanlarından olan Akman'ın cenazesi, 7 Ocak Perşembe günü (bugün) Sakarya Akyazı Kuzuluk Beldesinde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.

koronavirüs , korona , kenan akman
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM