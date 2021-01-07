Eski CHP Kocaeli milletvekili Kenan Akman koronavirüsten hayatını kaybetti

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12 Eylül'de uzun süre cezaevinde yatan eski CHP Kocaeli milletvekillerinden Kenan Akman yakalandığı koronavirüs nedeniyle 85 yaşında yaşamını yitirdi.
DİSK eski genel merkez yöneticilerinden ve Lastik İş Sendikası eski başkanlarından olan Akman'ın cenazesi, 7 Ocak Perşembe günü (bugün) Sakarya Akyazı Kuzuluk Beldesinde kılınacak ikindi namazının ardından defnedilecek.
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