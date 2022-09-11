Eski CHP milletvekili Ahmet Toptaş, hayatını kaybetti
Eski CHP Afyonkarahisar Milletvekili Ahmet Toptaş (73), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bir süredir lenf kanseri nedeniyle tedavi gören Ahmet Toptaş, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Toptaş'ın cenazesi, yarın saat 11.00'de TBMM'de düzenlenecek törenin ardından memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek. Toptaş'ın cenazesi, Kızılören ilçesine bağlı Ekinova köyünde toprağa verilecek.
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