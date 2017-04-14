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  1. 14 Nisan 2017 15:18

Eski CHP'li vekil gözaltına alındı

Ankara'da bir binada arama yapan polislere silah çektiği iddia edilen eski CHP Milletvekili Ömer Çiftçi, gözaltına alındı.

Eski CHP'li vekil gözaltına alındı
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Ankara'nın Çankaya İlçesi'nde Birlik Mahallesi 526 sokakta bulunan bir binada arama yapmaya giden sivil polis ekipleri ile aynı binada oturan eski CHP milletvekili Çifçi, tartıştı. Polis ekiplerinin arama kararını göstermesine rağmen Çiftçi'nin, ekipleri engellemeye çalıştığı iddia edildi. Bu sırada polis ekipleri destek isterken Çiftçi'nin de silah çektiği öne sürüldü. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekipleri çelik yelek giyerek binaya girdi. Polisler Çiftçi'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 
 

İHA