Eski delegeler CHP il kongrelerinin iptalini istedi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın da aralarında bulunduğu önceki CHP kurultay delegeleri tarafından Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı sürecinde yapılan tüm seçimlerin iptaline karar verilmesi istendi.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi.

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kapsamı, fer’i müdahil sayısı ve basın ilgisi nedeniyle mevcut salonun yetersiz kaldığını belirterek, 24 Ekim'de görülecek duruşma için daha büyük bir salon talebinde bulundu.

Talep üzerine Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, yargılamanın güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla 24 Ekim'de yapılacak duruşmanın, Dışkapı Adliyesi’nde bulunan Ankara 25’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verdi. 

