Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı

İstanbul’da hayatını kaybeden Bayazıt, 1992-1995 yılları arasında Deniz Kuvvetleri’nde komutanlık yapmıştı.

DHA’nın haberine göre; 86 yaşında ölen Bayazıt’ın yarın İstanbul’da toprağa verileceği öğrenildi.

VURAL BEYAZIT KİMDİR?

* Vural Bayazıt 1976 yılında Tuğamiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Akdeniz Bölge Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Personel Başkanlığı, Napoli'de NAVSOUTH Plan Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

* 1980’de Tümamiral rütbesine terfi etti ve sırasıyla Mayın Filosu Komutanlığı, Gölcük Ana Üs Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Harekat Başkanlığı ve Deniz Eğitim Komutanlığı görevlerini yürüttü.

* 1984’te Koramiral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı görevlerinde bulundu.

* 1989’da Oramiral rütbesine terfi etti ve Harp Akademileri Komutanlığı’na atandı. 1990 yılında Donanma Komutanlığı'na atandı. 20 Ağustos 1992 tarihinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine atandı. 1995 yılında emekli oldu.

Vural Bayazıt, evli, iki çocuk ve dört torun sahibidir.