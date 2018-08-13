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  3. 13 Ağustos 2018 22:53

Eski emniyet müdürüne FETÖ'den gözaltı

FETÖ üyeliğinden aranan eski emniyet müdürü Atilla Eser, Ankara'da yakalandı.

Eski emniyet müdürüne FETÖ'den gözaltı
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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize  Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan eski 1. sınıf emniyet  müdürü Eser'in, kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Takibe alınan Eser, Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir alışveriş  merkezinde sahte kimlikle gözaltına alındı. Eser'in otomobilinde örgütsel gizli haberleşme programına giriş  yöntemi olduğu değerlendirilen el yazısıyla yazılmış 11 maddelik doküman ele  geçirildi. Örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen  Eser'in, eşi Ayşe Eser'in de aynı programı kullandığı belirtildi.

 
 

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