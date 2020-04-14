Eski Ergenekon savcısının tahliyesine itiraz edildi

Eski savcı Mehmet Murat Dalkuş'un İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan tutukluluk incelemesinde "delillerin yeterince toplanmış olması, Kovid-19 hastalığı kapsamında alınan tedbirler, tutuklu kaldığı süre ve delil karartma ihtimalinin bulunmaması" gerekçeleriyle tahliyesine karar verilmişti. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulan ve konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına da karar verilen Dalkuş'un tahliye kararına savcılıkça itiraz edildi. Tahliye kararına itiraz, bir üst mahkemece karara bağlanacak.