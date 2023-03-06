Eski futbolcuların FETÖ davasında karar çıktı

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin yeniden görülen davada, eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'a ''Silahlı terör örgütü üyeliği'' suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç’ın avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan Bekir İrtegün'ün örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt hakkında aydınlatıcı ve faydalı bilgiler verdiği, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Mütalaada, sanık Uğur Boral'ın, 9 Ocak 2014'te Bank Asya hesabı açtığı ve 940 bin lira parayı bu hesabı yatırdığı, ancak hesap hareketlerinde FETÖ ile bağlantısına rastlanmadığı belirtildi. Sanık Boral’ın da yaptığı teşhislerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması gerektiği bildirildi. Mütalaada, sanık Ömer Çatkıç'ın da ByLock kullandığının tespit edildiği örgüt faaliyetlerine dair verdiği bilgilerle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması istendi.

AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ

Sanıklar İrtegün ve Boral'ın avukatı Fatih Uzun, müvekkillerinin beraatini talep ederek, "Türk futbolunda 5 futbolcu ve 1 menajer kurban seçilerek futbol FETÖ'den temizlendi şeklinde bir algı yaratılmıştır." dedi. Diğer sanık Çatgıç'ın avukatı da beraat talebinde bulundu.

ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıkları "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan önce 7'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Etkin pişmanlık göstermeleri ve örgüt hakkında bildiklerini anlatmaları nedeniyle sanıkların cezası 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezasına indirildi. Daha önceden işlemiş oldukları kasıtlı bir suçtan mahkumiyetlerinin bulunmaması, mahkemece gözlenen kişilik özellikleri ve duruşmalardaki tutum ile davranışlarını göz önüne alan heyet, yeniden suç işlemeyeceklerine dar olumlu kanaate vararak sanıklar hakkındaki hükümlerinin açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl denetim sürecine tabi tutulmalarını karara bağladı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi 20 Ocak 2020'de eski futbolcular Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç'ın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırmış, 1’er yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine karar vermişti. Heyet, eski futbolcu Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski futbolcular Zafer Biryol ve İsmail Şengül ile menajer Ersin Güreler'e verilen 6 yıl 3'er ay hapis cezalarını onamıştı. Daire, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı olan ve cezalarında indirim yapılarak 2 yıl 1'er ay hapse mahkum edilen sanıklar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer Çatkıç hakkındaki hükümler ise bozarak cezada daha fazla indirim yapılması gerektiği ifade edilmişti. 3 sanık hakkındaki dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.

DHA