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Eski Gökçeada Belediye Başkanı Çetin serbest bırakıldı

Eski Gökçeada Belediye Başkanı Çetin serbest bırakıldı
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Çanakkale'de Gökçeada Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Ünal Çetin adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Ocak'ta Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi.

Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, imar müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., eski Gökçeada İYİ Parti İlçe Başkanı H.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

BAŞKAN VE 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Savcılık sorguları sonrası 3 Şubat’ta mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, İmar Müdürü S.D., eski İYİ Parti İlçe Başkanı H.E. tutuklanırken diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Rüşvet almakla suçlanan Ünal Çetin, soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Şubat’ta görevinden tedbiren uzaklaştırıldı.

SERBEST BIRAKILDI
Ünal Çetin’in tutukluğunu değerlendiren Sulh Ceza Hakimliği, tahliyesine karar verdi. Çanakkale Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çetin, bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Etiketler ünal çetin gökçeada belediye başkanı
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