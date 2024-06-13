Eski HDP'li başkan tutuklandı

Muğla'da terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan HDP Marmaris eski İlçe Başkanı Abdullah İ., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Muğla'da HDP'nin eski Marmaris İlçe Başkanı Abdullah İ., terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklandı. İddialara göre A.İ., 2015 yılında Marmaris'te örgüte müzahir kişilerden "vergi" adı altında para toplayarak terör örgütüne finans sağlamış.

Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan Abdullah İ.'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasa dışı yollarla Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını ifade etti.

Şüpheli, ifadesinde "Abdullah İ.'nin Muğla'da 2015’te örgüte müzahir kişilerden sözde 'vergi' adı altında para toplayıp finans sağladığını" iddia etti.

Zanlının iddialarının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri, Abdullah İ. ile ilgili araştırma yaptı, Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan raporu inceledi.

Terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan Abdullah İ., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.