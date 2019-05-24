  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Mayıs 2019 23:36

Eski HDP'li vekilin kardeşi terörden tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen terör operasyonunda, aralarında eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü'nün de bulunduğu 4 kişi mahkeme tarafından tutuklandı.

Eski HDP'li vekilin kardeşi terörden tutuklandı
A+ A-

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın  kırsal yapılanmasına katılacak kişilerin aktarımıyla ilgili faaliyette  bulundukları, kurye ve işbirlikçi olarak çalıştıkları, terör örgütü mensuplarına  yardım ve yataklık yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan,  eski HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün kardeşi Veli Encü ile Mazlum G, Mehmet D,  ve Şehmus K. mahkemece tutuklandı, S.K. ise adli kontrol kararıyla serbest  bırakıldı. 

AA

milletvekili , terör , mahkeme , hdp
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM