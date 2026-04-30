Eski İçişleri Bakanı AK Partili Süleyman Soylu'dan gazeteciye tepki çeken yanıt

TBMM kulislerinde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile NOW Haber muhabiri arasında "Gülistan Doku" gerilimi yaşandı. Kaybolan Gülistan Doku soruşturmasına dair soru sormak isteyen gazetecinin telefonuna müdahale eden Soylu'nun davranışı büyük tepki çekerkenCHP'li Murat Emir'in "Adaletten kaçamazsınız" dedi.

TBMM koridorları, eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile bir gazeteci arasında yaşanan sert diyaloğa sahne oldu.

Tunceli'de yıllardır haber alınamayan Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin soru sormak isteyen NOW Haber muhabiri, Soylu’nun fiziki müdahalesiyle karşılaştı.

"Kardeş Sen İzin Aldın mı?"

Muhabirin "Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili bir sorum olacaktı" sözleri üzerine sinirlenen Süleyman Soylu, önce "Siz kimsiniz?" diyerek gazetecinin kimliğini sorguladı.

"NOW TV" yanıtını alan Soylu, o sırada video kaydı yapan cep telefonuna elini uzatarak kamerayı aşağı indirdi.

Gazetecinin görüntü almasını ve soru sormasını engelleyen Soylu, "Kardeş sen bir izin aldın mı?" diyerek tepki gösterdi.

Eski Vali Tuncay Sonel’in Açıklamaları Gündemde

Yaşanan gerginliğin arka planında, Gülistan Doku dosyasının baş şüphelisi olarak adı geçen Z.A.’un Türkiye’ye getirilme süreci yatıyor.

Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, daha önce yaptığı bir açıklamada, şüphelinin bilet parasının emniyet tarafından karşılandığını ve sürecin dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bilgisi dahilinde yürütüldüğünü ima etmişti.

CHP'li Murat Emir'den Sert Eleştiri: "Adaletten Kaçamazsınız"

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Soylu’nun tavrına sert tepki gösterdi. Emir, hükümetin kürsüde basın özgürlüğü dersi verdiğini ancak sahada soruları susturmaya çalıştığını savundu. Emir paylaşımında, "Soruyu soranı susturarak adaletten kaçamazsınız. Yıllardır karartılan bu dosyanın aydınlatılmasının önündeki engelleri ve parti içi kavganın stresini gazetecilerden çıkarmayın" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku Dosyası Aydınlanmayı Bekliyor

5 Ocak 2020 tarihinden bu yana Tunceli’de kayıp olan ve kendisinden bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbeti, Türkiye’nin en çok konuşulan faili meçhul dosyalarından biri olmaya devam ediyor. Meclis'te yaşanan bu son olay, dosyanın siyasi arenadaki yansımalarını bir kez daha gözler önüne serdi.