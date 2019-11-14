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  3. 14 Kasım 2019 08:15

Eski İngiliz ajanın cenazesi İngiltere'ye gönderildi

İstanbul Beyoğlu'nda ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İngiltere'ye gönderildi.

Eski İngiliz ajanın cenazesi İngiltere'ye gönderildi
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Beyoğlu'nda ofisinin bulunduğu sokakta ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin ardından uçakla Londra'ya gönderildi. 

Eski İngiliz askeri istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na getirilmişti. Cenaze, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları(THY) uçağıyla saat 21.00'da Londra'ya gönderildi.

DHA

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