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  3. 07 Kasım 2018 14:09

Eski İstanbul Valisi Mutlu cezaevine gönderildi

FETÖ'den 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası onanan Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine gönderildi.

Eski İstanbul Valisi Mutlu cezaevine gönderildi
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanması davasında yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Edirne'de cezaevine konuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına yönelik davada yerel mahkemece "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezası onanan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu avukatlarıyla birlikte Edirne Adliyesine gelerek teslim oldu.

İnfaz savcılığındaki işlemlerinin ardından Mutlu, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Edirne F Tipi Cezaevine götürüldü.

Onama kararı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 9 Şubat'ta karara bağlanan FETÖ'nün "mülkiye" yapılanması davasına ilişkin istinaf başvurularını karara bağlanmıştı.

Ceza Dairesi, sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan, Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt hakkında yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun bulmuştu.

Yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin aykırılık bulunmadığına karar veren mahkeme, bu nedenle sanıklar hakkında yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti.

Dairenin kararı ile sanıklar Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Erdal Çakır, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Fatih Şahin, Murtezi Balcı, Yusuf Yavaşcan'a verilen hapis cezaları ile Feyzullah Özcan, Haluk Nadir ve Yılmaz Kurt'a verilen beraat hükümleri onanmıştı.

Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

AA

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