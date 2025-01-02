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Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı

Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle re'sen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Uzun'un soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Sabri Uzun isimli şahıs hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içerikli, X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında adı geçen şahıs bugün Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. 

SABRİ UZUN'UN O PAYLAŞIMI

Sabri Uzun'un 1 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, ''Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail’i protesto etti; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur.'' ifadelerini kullandığı görüldü. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.

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Etiketler İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun Emniyet recep tayyip erdoğan gazze
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